Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ГР. СЛИВЕН И РЕГИОНА 05.02.2026

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 61

4 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно

5 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

6 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно/основно

7 05.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

13 06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 БАГЕРИСТ СЛИВЕН средно/основно

14 06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно

15 06.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ШПАКЛОВЧИК СЛИВЕН средно/основно

16 07.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

17 07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 ПОМОЩНИК-ФРИЗЬОР СЛИВЕН средно

19 07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

20 07.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно/основно

23 08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 1 УЧИТЕЛ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТКТУРА СЛИВЕН висше

24 08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно

25 08.1.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ЗИДАР СЛИВЕН средно/основно

29 12.1.2026 г. 12.2.2026 г. 2 ШЛОСЕРО-МОНТЬОР СЛИВЕН средно

31 12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

32 12.1.2026 г. 12.3.2026 г. 2 ШЛОСЕР СЛИВЕН средно

36 09.2.2026 г. 05.2.2026 г. 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СЛИВЕН средно

38 14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ОБЩ РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ СЛИВЕН средно

40 14.1.2026 г. 27.2.2026 г. 2 ШИВАЧ, ДАМСКО ОБЛЕКЛО СЛИВЕН средно

49 19.1.2026 г. 19.2.2026 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно

51 20.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ СЛИВЕН висше

52 21.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 АКУШЕРКА СЛИВЕН висше

53 21.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЛИВЕН висше

54 21.1.2026 г. 20.2.2026 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР СЛИВЕН средно

59 09.2.2026 г. 09.2.2026 г. 2 ПОМОЩНИК-ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

60 09.2.2026 г. 09.2.2026 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно

63 20.2.2026 г. 16.2.2026 г. 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЛИВЕН средно

68 28.1.2026 г. 27.2.2026 г. 1 СТРУГАР СЛИВЕН средно

70 02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

79 02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ОГНЯР СЛИВЕН средно

81 02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 ШИВАЧ СЛИВЕН основно/средно

82 02.2.2026 г. 02.3.2026 г. 1 РАБОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ КРУШАРЕ основно/средно

83 02.2.2026 г. 20.3.2026 г. 1 ТЕХНИК КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ СЛИВЕН средно/висше

84 02.2.2026 г. 27.2.2026 г. 1 ОПЕРАТОР ВОДНОПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ СЛИВЕН средно

86 03.2.2026 г. 05.2.2026 г. 1 УЧИТЕЛ РЕСУРСЕН СЛИВЕН висше

87 02.2.2026 г. 26.2.2026 г. 1 ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ СЛИВЕН основно/средно

88 03.2.2026 г. 06.3.2026 г. 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН основно/средно

Реклама