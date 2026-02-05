05.02.2026 08:57 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Във връзка с извършване на строително-ремонтни работи за подновяване на тротоарната настилка, Община Сливен уведомява за предстоящи ограничения за движение на пътни превозни средства по уличната мрежа в града.

От 9 февруари, понеделник до 11 февруари, сряда, включително, ще бъдат затворени за движение на превозни средства поетапно отделни участъци от улиците „Никола Карев“ и „Аксаков“.

При възможност и своевременно приключване на строително-ремонтните дейности, движението на превозни средства ще бъде възстановено.