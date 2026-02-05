05.02.2026 09:18 , Людмила Калъпчиева

Пет научноизследователски кораба, плаващи под чуждо знаме, получиха разрешение от българското правителство да извършат прецизни морски проучвания в морските пространства на България в Черно море. Дейностите са свързани с подготовката за реализирането на проекта „Кардеса“, който предвижда изграждане на система от оптични кабели между държавите от Кавказкия регион и Европа.

Проектът включва полагането на подводна кабелна система, която ще свърже Ахелой с Поти в Грузия, с допълнително разклонение до Шиле в Турция. Основната цел е създаването на нов цифров коридор, който да осигури бърза, устойчива и сигурна връзка между ключови мрежови хъбове като Истанбул, София и Тбилиси.

От решаващо значение за успешното реализиране на проекта „Кардеса“ е точното определяне на трасето на кабелната система, поради което предстоящите морски проучвания са ключов етап от подготовката. Очаква се новата инфраструктура да допринесе значително за подобряване на цифровата свързаност и устойчивостта на комуникационните мрежи в региона.