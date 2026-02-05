05.02.2026 09:21 , Людмила Калъпчиева

Министерският съвет одобри сключването на договори за извършване на пътнически железопътни превози и упълномощи министъра на транспорта и съобщенията да подпише договорите с избраните изпълнители.

Министерството на транспорта и съобщенията е провело открита процедура за възлагане на обществени превозни услуги с железопътен транспорт, която е разделена на три обособени позиции – Западен, Северен и Южен регион на страната.

За изпълнението на обществената услуга в Западния регион на първо място е класиран операторът „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. Превозите в Северния и Южния регион ще бъдат извършвани от превозвача „Ивкони Експрес“ ЕАД.

Сключените договори са със срок от 12 години и ще влязат в сила от 13 декември 2026 г. Очаква се дългосрочните споразумения да осигурят по-голяма стабилност, предвидимост и подобряване на качеството на пътническите железопътни услуги в страната.