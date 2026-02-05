05.02.2026 09:50 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 41 минути | 32

4 февруари 2026 г. - Днес AMD обяви пускането на пазара на семейството програмируеми чипове (FPGA) AMD Kintex™ UltraScale+™ Gen 2, което осигурява по-висока пропускателна способност, производителност в реално време и широка свързаност за медицински, промишлени, тестови и измервателни системи, и системи за телекомуникационно и медийно излъчване от следващо поколение.

Надграждайки върху доказаното наследство от портфолиото на Kintex FPGA, това ново семейство модернизира работата с паметта, входно-изходните устройства и сигурността, за да отговори на нарастващите изисквания за обработка на изображения, тестване и измерване, индустриална автоматизация и професионални 4K/8K медийни работни процеси.

Ключовите предимства включват:

• Високоскоростна производителност в реално време: Интегрираните LPDDR4X/5/5X контролери осигуряват висока пропускателна способност за паметта и детерминистично поведение за чувствителни към латентност конвейери. AMD прогнозира до 5 пъти увеличение на пропускателна способност на паметта в сравнение с предишното поколение, което позволява по-висока производителност без преминаване към по-скъпи класове устройства.

• Широка свързаност за системи от следващо поколение: Мащабируемите високоскоростни входно-изходни портове и PCIe Gen4 поддържат модерни архитектури за AV-over-IP, многопоточно заснемане, генериране на шаблони/заснемане на грешки и системи за обработка на изображения и управление с голямо натоварване от сензори — с до 2 пъти по-висока плътност на каналите на PCIe интерфейс (прогнози на AMD).

• Сигурност и дългосрочна надеждност: Разширените функции за сигурност на устройството — включително автентифицирана работа, битстрийм криптиране, защита срещу клониране, защитено управление на ключове и криптография от клас CNSA 2.0 — помагат за защитата на IP и внедрените системи. Семейството предлага и планирана наличност поне до 2045 г., подкрепена от доказани инструменти Vivado™ и Vitis™ и зряла IP екосистема.