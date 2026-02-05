Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.02.2026 г.

05.02.2026 11:38 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 68

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 04.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 05.02.2026 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен при ежедневния контрол и наблюдение на лица, склонни към извършване на противоправни деяния. На 4 януари, на улица в квартал „Надежда“, е извършена проверка на 36-годишен мъж. В него е намерено и иззето пликче, съдържащо кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.