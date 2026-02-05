05.02.2026 13:47 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Благодарствено писмо до кмета Стефан Радев изпрати началникът на полицейското управление в Сливен – главен инспектор Борис Борисов. Поводът е внедрената през месец януари т. г. първа за страната ултрамодерна система за видеонаблюдение, с която вече работи общинският Център за видеонаблюдение в Сливен. Основната цел на новата система е превенция, ранно оповестяване за заплахи, наблюдение в реално време. Софтуерът разполага и с модул, който на 3 км пряка видимост, може да има детекция за пожар. Центърът и операторите ще работят по 24 часа, както досега. Всяко едно закононарушение ще бъде документирано и предоставено на ангажираните по закон институции. Още през първите 24 часа софтуерът за видеонаблюдение от ново поколение е отчел над 50 нарушения по Закона за движението по пътищата. След последните промени в Закона, нарушения, заснети с технически средства, на които са видими датата, часът, мястото и регистрационният номер на возилото, вече позволяват да бъдат издавани директно електронни фишове на собственика.

„Считаме, че с въвеждането на новата система, съществено ще бъде подобрена пътната безопасност чрез дисциплинирането на участниците в движението“, посочва в благодарността си още гл. инсп. Борисов. Според него ще бъде подобрена превантивната дейност, насочена срещу извършителите на нарушения на обществения ред и престъпления срещу собствеността и личността на гражданите.

От името на цялото ръководство на РУ – Сливен началникът изказва благодарност и към управителя на „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ Антоний Андонов и към неговия заместник Сашо Александров.

„Господин Радев, благодарим за професионализма на вашите служители и пожелаваме здраве и успехи в благородната мисия в служба на обществото!“, завършва полицейският началник.

Центърът за видеонаблюдение в Общината е сред най-модерните в страната, като обединява данните от монтираните съоръжения в града, които могат да бъдат проследявани в реално време. Системата се използва за опазване на общинската собственост и общата инфраструктура, както и като превенция срещу нарушения и престъпления. Благодарение на видеонаблюдението са установени извършители на множество кражби, вандалски прояви и др. нарушения. По данни на Центъра през 2025 г. на органите на реда и на Прокуратурата са предоставени 62 записа с констатирани деяния и нарушения.