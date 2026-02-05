Освещаване на плоча на св. Николай в ДЦДУ – Бургас

05.02.2026 14:13 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 42 минути | 30

На 5 февруари 2026 г. Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений откри каменна плоча с лика на Св. Николай Чудотворец в Дневния център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“ към Община Бургас.

Освещаването на релефната плоча бе извършено от митрополит Арсений, който отслужи тържествен молебен за здраве, закрила и благополучие на децата, на г-жа Таня Колева - управител на ДЦДУ - Бургас, на специалистите от екипа и на всички присъстващи. Митрополит Арсений бе придружен от протосингела на Сливенска митрополия - архимандрит Димитрий, архидякон Поликарп и г-н Рафаил Янакиев - сътрудник на Сливенска митрополия.

Каменната плоча е изработена и монтирана с подкрепата на гражданската благотворителна инициатива „Благ ДАРИМ на Бургас“ по повод 25-годишнината от създаването на центъра.

Поставянето на каменната плоча с образа на свети Николай е духовен знак за надежда и небесно покровителство над децата и техните семейства, които ползват социалните услуги на комплекса.

Изборът на светеца е свързан с неговото утвърдено място в църковната памет като бърз помощник, закрилник на нуждаещите се и чудотворец.

Вече 25 години Дневният център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“ развива дейност в подкрепа на деца и младежи със специфични потребности, като предлага комплексни социални услуги за подобряване качеството на живот и подпомагане на социалната им интеграция.