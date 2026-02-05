Сливен, кратки вечерни новини, 05.02.2026 г., четвъртък

05.02.2026 15:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Днес се навършват 5 години от смъртта на алпиниста Атанас Скатов, роден в Сливен.

Началникът на полицейското управление в Сливен, главен инспектор Борис Борисов, изпрати благодарствено писмо до кмета Стефан Радев заради внедряването на първата в страната ултрамодерна система за видеонаблюдение, работеща в общинския Център за видеонаблюдение.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.

В периода от 9 до 11 февруари (включително) поетапно ще бъдат затваряни за движение отделни участъци от улиците „Никола Карев“ и „Аксаков“ в Сливен заради строително-ремонтни дейности по подмяна на тротоарната настилка.

Премиерата на документалния филм „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…“, посветен на 205 години от рождението на Сава Доброплодни, ще се състои на 6 февруари 2026 г. от 17:00 ч. в зала „Сливен“.

В Сливен започва облагородяване на района „Язъ Тепе“, разположен северно от Военна болница.

Административният съд в Сливен отмени решението на Общинския съвет за създаване на селищно образувание с местно значение – курорт „Даулите“.

На 5 февруари 2026 г. Сливенският митрополит Арсений откри и освети каменна плоча с образа на св. Николай Чудотворец в Дневния център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“ в Бургас.