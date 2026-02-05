ВНИМАНИЕ: Зачестяват случаите на телефонни измами в община Твърдица

05.02.2026 16:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 15 минути | 0

На територията на общината се наблюдава увеличаване на случаите на телефонни измами. Измамниците използват различни лъжливи сценарии, като твърдения за спешни операции, инциденти или участие в полицейски акции, с цел да заблудят гражданите и да ги убедят да предадат пари или лични данни.

Важно е да знаете:

Полицията никога не изисква пари от гражданите.

Не предоставяйте пари, лични данни или друга чувствителна информация на непознати лица.

При получаване на съмнително телефонно обаждане запазете спокойствие и незабавно се свържете с Ваши близки, за да проверите достоверността на информацията.

Телефони за спешен контакт:

112 – Национален спешен телефон

0454 / 4 24 02 – Районно управление – Твърдица

Как да се предпазим:

Информирайте възрастните членове на семейството си, които често са основна цел на този тип измами.

При всяко съмнение незабавно потърсете съдействие от органите на реда.

Споделяйте информацията, за да предпазите повече хора.

Община Твърдица призовава всички граждани към бдителност и отговорно поведение.