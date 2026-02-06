Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 06.02.2026 г.

06.02.2026 10:09 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 05.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 06.02.2026 Г.

Сливен: Производство и притежание на наркотични вещества е установено от служители на сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен. В хода на ежедневните действия на полицейските служители с цел противодействие на наркоразпространението вчера е извършена проверка на криминално проявен и осъждан мъж от град Сливен. При последвалите процесуално-следствени действия в обитаваното от него жилище са намерени и иззети опаковки, съдържащи бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. От мястото са иззети и други вещества, течности и предмети, необходими за производство за наркотици. Мъжът е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: Специализирана операция за обезпечаване сигурността на децата на обществени места, сигнали за нарушения свързани със закрилата на деца на обществени места, ограничаване на противообществени прояви и престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни лица е проведена през нощта на 5 срещу 6 февруари. Екипи на РУ-Котел са извършили проверки в игрални зали, заведения, училищни райони и други обществени места на територията на град Котел. Установено е едно малолетно лице, което е предадено на родителите. В хода на операцията са проверени 22 превозни средства и 31 лица. Санкционирани са четирима водачи на МПС за нарушения на ЗДвП.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.

Един сигнал се е оказал недействителен. На 5 февруари в 19,48 часа е получен сигнал за наводнен двор в село Нейково. Изпратен е един екип на РСПБЗН-Котел. Когато пристигат на мястото пожарникарите установяват, че няма залят двор и реката не е излязла от коритото си, както се е съобщавало в сигнала, подаден от дъщерята на собственичката на имота. Подаващата сигнала не се е намирала в населеното място.