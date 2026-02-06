06.02.2026 10:14 , Людмила Калъпчиева

В началото на месеца Община Котел откри две нови строителни площадки по сградите на Народно читалище „Просвета – 1919“ в с. Мокрен и Народно читалище „Просвета – 1870“ в с. Тича. Дейностите са част от програмата за енергийно обновяване на обществени сгради на територията на общината.

Предвидените енергийно ефективни мерки ще допринесат за подобряване на микроклимата в сградите, намаляване на разходите за отопление и електроенергия, както и за осигуряване на по-комфортна и модерна среда за културна дейност.

Паралелно с новооткритите обекти, дейностите по сградите на кметствата в селата Малко село и Пъдарево вече са приключили. В напреднал етап е изпълнението на мерките в кметството на с. Кипилово, които включват модернизация на отоплителните, електрическите и охладителните системи. Продължават и ремонтните дейности по читалищата в селата Градец и Пъдарево.

С реализацията на тези обекти програмата за енергийно обновяване на обществени сгради в община Котел навлиза в заключителния си етап. Проектите се финансират по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост и са част от управленската програма на кмета на община Котел – г-н Коста Каранашев.