Благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас

На 6 февруари по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас Сливенският митрополит Арсений отслужи благодарствен молебен пред сградата на Общината в съслужение с архимандрит Димитрий - протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан и духовенството на града.

В словото си митрополит Арсений подчерта значението на историческата памет и духовната благодарност към всички, които са положили живота си за свободата на вярата и отечеството.

На молебена присъстваха кметът на Бургас г-н Димитър Николов, областният управител на Бургаска област г-н Владимир Крумов, председателят на Общинския съвет г-н Михаил Хаджиянев, директорът на ОДМВР-Бургас Владимир Маринов, общински съветници, военнослужещи, граждани и ученици.

След молебена духовниците и гражданското ръководство се отправиха към паметника на загиналите за освобождението на Бургас воини за полагане на венци и цветя в тяхна памет, където владиката отслужи заупокойна молитва.