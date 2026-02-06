Сливен. Новини от източника. Последни новини

Благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас

, Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 25

Благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас

На 6 февруари по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас Сливенският митрополит Арсений отслужи благодарствен молебен пред сградата на Общината в съслужение с архимандрит Димитрий - протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан и духовенството на града.

В словото си митрополит Арсений подчерта значението на историческата памет и духовната благодарност към всички, които са положили живота си за свободата на вярата и отечеството.

На молебена присъстваха кметът на Бургас г-н Димитър Николов, областният управител на Бургаска област г-н Владимир Крумов, председателят на Общинския съвет г-н Михаил Хаджиянев, директорът на ОДМВР-Бургас Владимир Маринов, общински съветници, военнослужещи, граждани и ученици.

След молебена духовниците и гражданското ръководство се отправиха към паметника на загиналите за освобождението на Бургас воини за полагане на венци и цветя в тяхна памет, където владиката отслужи заупокойна молитва.

Снимки

Благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас
Благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас
Благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас
Благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас
Благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас
Благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас
Благодарствен молебен по повод 148 години от Освобождението на гр. Бургас

Реклама