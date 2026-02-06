Информационен бюлетин за пленарната сесия - 9-12 февруари 2026 г.

06.02.2026 13:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз

Конкурентоспособност на ЕС и намаляване на разходите за живот

В сряда сутринта членовете на ЕП ще обсъдят неотложните мерки, необходими за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, задълбочаване на единния пазар и намаляване на разходите за живот.

Убежище: гласуване на нови правила за безопасни страни на произход и безопасни трети страни

Във вторник се очаква евродепутатите да одобрят първия списък на ЕС със сигурни страни на произход за търсещите убежище и правила кога една страна извън ЕС се счита за сигурна.

Законодателство на ЕС в областта на климата: намаляване на емисиите с 90 % до 2040 г.

ЕП ще вземе решение за цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 90 % до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., за да се постигне климатична неутралност на ЕС до 2050 г.

Кристин Лагард ще се включи в пленарния дебат за дейността на Европейската централна банка

В понеделник членовете на ЕП ще обсъдят дейността и приоритетите на Европейската централна банка с нейния председател Кристин Лагард. Във вторник те ще гласуват доклад по въпроса.

Подкрепа за производителите на вино и защита на земеделските стопани

Членовете на ЕП ще обсъдят и гласуват нови правила за подкрепа на производителите на вино и за по-добра защита на земеделските стопани срещу нелоялни търговски практики.

План за действие на ЕС за защита на младите хора от кибертормоз

Във вторник Комисията ще представи новия си план за действие срещу кибертормоза.