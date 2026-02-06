06.02.2026 14:29 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Управителният и Контролният съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) проведоха заседание на 5 февруари в Стражица. В дискусиите по важни за сдружението казуси участва и председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев.

Сред акцентите на форума бе приемането на отчета и бюджета за 2025 г., както и и промени в Устава на Асоциацията.

В рамките на срещата делегатите приеха отчета за дейността на организацията, както и годишния финансов отчет за 2025 година. По доклад на изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски, бяха обсъдени и приети нови членове.

Сред акцентите на заседанието бе и бюджетът за настоящата 2026 година. Ръководството на Асоциацията се обедини около решението за свикване на Общо събрание в началото на април т.г.

В хода на срещата делегатите маркираха теми за национални и международни семинари до края на тази година.