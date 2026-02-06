Сливен, кратки вечерни новини, 06.02.2026 г., петък

06.02.2026 16:08 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

Сливен ще се включи в националната инициатива за залесяване - на 7 февруари в града ще бъдат раздадени 15 хиляди плодни, медоносни и паркови дръвчета.

Областният председател на БСП в Сливен Соня Келеведжиева си направи отвод и няма да бъде кандидат за депутат.

На 4 февруари, преди 190 години в Сливен започва изграждането на модерна текстилна фабрика на Добри Желязков-Фабрикаджията – важен момент в индустриалното развитие на българските земи през XIX век.

В СУ „Йордан Йовков“ вече активно функционира новият, модерен STEM център „Открий, създай, иновирай – умения за бъдещето!“, който бележи решителна стъпка към училището на бъдещето.

Общината, заедно с младежкия Общински съвет и един от големите инвеститори в сливенския регион, предприе облагородяване на „Язъ Тепе“ /хълмът, северно от Военна болница/.

Председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев се включи в заседанието на Управителния и Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България (НАПОС-РБ).

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.