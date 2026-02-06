06.02.2026 15:42 , Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")

Във връзка с необходимост от допълнителен арбитраж на част от оценките на кандидатите за първите стипендии „Будители: Поколение Z“, крайното класиране ще бъде обявено на 11.02.2026 г. Сключването на договорите и изплащането на стипендиите ще се осъществят в периода 12.02 – 18.02.2026 г.

Фондацията изказва сърдечна благодарност на бившите преподаватели и възпитаници на ПГПЗЕ “Захарий Стоянов” за ангажираността и отговорността при оценяването на пътните карти за развитие на днешните възпитаници, както и на последните – за търпението и доверието към екипа й.