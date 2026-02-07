Сливен, кратки вечерни новини, 07.02.2026 г., събота

07.02.2026 16:02 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 37 минути | 122

Качеството на питейната вода в Сливен се подобрява, но остава забрана за пиене и готвене - за влошеното ѝ качество се разбра след извънредни проби от различни точки в града вчера.

Сливен се включи в националната инициатива за залесяване с раздаване на 15 000 фиданки на 7 февруари.

Към 6 февруари 2026 г. в област Сливен се наблюдава подобрение на епидемиологичната обстановка - общата заболяемост от респираторни инфекции за периода 2–5 февруари е 100,95 на 10 000 души, докато седмица по-рано е била 159,73 на 10 000 души.

Заместник-кметът на община Сливен Пепа Чиликова, председателя на общинският съвет в Сливен Димитър Митев и областният управител на Сливен Чавдар Божурски присъстваха снощи на премиерното представяне на документален филм, посветен на живота и делото на Сава Доброплодни „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…“

Поради изграждане на балансово мерене на трафопост Център днес е прекъснато електрозахранването на квартал “Речица” от 09:30 до 16:30 часа.

По непотвърдена информация, помещение край кръстовището на булевардите „Братя Миладинови“ и „Хаджи Димитър“ ще бъде офиса на Румен Радев в Сливен.

Административният съд в Сливен отмени като незаконосъобразно решението на Общинския съвет за създаване на селищно образувание курорт „Даулите“ в природен парк „Сините камъни“ по жалба на министъра на околната среда и водите Манол Генов.