Сливен, кратки вечерни новини, 08.02.2026 г., неделя

В Сливен бяха раздадени 15 000 дръвчета за засаждане по инициатива на „Гората.бг“.

Последните проби показват, че е възстановено качеството на водата в Сливен.

Инфлуенсърката Емилия Лозанова сподели публикация от ромският квартал “Надежда” в Сливен, в която говори за условията на живот и за проект, който според нея може реално да промени средата.

В област Сливен се отчита спад на заболяемостта от грип и остри респираторни инфекции.

В СУ „Йордан Йовков“ вече активно функционира новият, модерен STEM център „Открий, създай, иновирай – умения за бъдещето!“, който бележи решителна стъпка към училището на бъдещето.

Волейболната “Арда” победи на свой терен отбора на Сливен с 3:0.

В Сливен се проведе турнир по хокей на лед, въпреки че градът ни няма постоянна ледена пързалка и свой отбор - общо 6 тима от различни градове на страната взеха участие в надпреварата, проведена в събота на ледената пързалка, която Община Сливен вече ежегодно предоставя на своите жители през зимата.