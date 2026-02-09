В Сливен бяха раздадени 15 000 дръвчета по инициативата „Гората.бг“

09.02.2026 09:54 , Людмила Калъпчиева

В Сливен бяха раздадени 15 000 дръвчета за засаждане по инициативата „Гората.бг“. Основателят на кампанията Никола Рахнев съобщи, че през този уикенд в Сливен, Ямбол и Бургас ще бъдат подарени общо 55 000 дръвчета за засаждане.

„От 13 години засаждаме бъдеще в цяла България“, каза Рахнев. Раздаваните дръвчета са плодни, медоносни и паркови, а целта на инициативата през настоящия сезон е да бъдат засадени още 1 милион дървета. Така общият им брой трябва да достигне 6 милиона до края на сезона.

Подобни акции се провеждат регулярно в 32 града в страната, като до момента по инициативата са засадени над 3 милиона дръвчета.