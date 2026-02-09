09.02.2026 09:59 , Людмила Калъпчиева

Баскетболистите на Хасково отпаднаха на 1/4-финалите за Купата на ББЛ, след като загубиха като гости от „Сливен баскет“ с 80:97.

Домакините доминираха през първата част на срещата и на полувремето водеха убедително с 54:36. Хасковлии отстъпиха в три от четирите части, като успяха да отбележат повече точки единствено в последната, когато преднината на „Сливен баскет“ вече беше твърде голяма.

Най-резултатен за Хасково беше Кристиян Желев с 24 точки, а за „Сливен баскет“ Тихомир Желев реализира впечатляващите 40 точки.