09.02.2026 11:35 , Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД)

Излъчване: Топлофикация-Сливен | България | преди около 1 час | 58

Във връзка с разпоредбата на чл.29 от Наредба за регулиране на цените на топлинна енергия и Указания на Комисията за енергийно и водно регулиране, “Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД обявява, че ще подаде в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цени на топлинна енергия по утвърден от комисията образец, както следва:

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара – 54.44 €/МВтч;

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода – 52.17 €/МВтч.

Посочените цени са без включен ДДС.