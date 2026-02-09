Във връзка с разпоредбата на чл.29 от Наредба за регулиране на цените на топлинна енергия и Указания на Комисията за енергийно и водно регулиране, “Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД обявява, че ще подаде в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цени на топлинна енергия по утвърден от комисията образец, както следва:
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара – 54.44 €/МВтч;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода – 52.17 €/МВтч.
Посочените цени са без включен ДДС.