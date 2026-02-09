09.02.2026 12:26 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 68

МБАЛ ”Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН” АД ГР.СЛИВЕН, на основание Заповед № РД-19-2/16.01.2026г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл.90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.11 т.1, чл.17, ал.3 и ал. 5 и чл.47б от Наредба № 1/22.01.2015 г. на Министерството на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването ОБЯВЯВА КОНКУРС за лекари специализанти, медицински сестри и акушерки от професионално направление „Здравни грижи“ на места финансирани от държавата, считано от 06.02.2026г.:

Лекари,специализанти:

1. Лекар,специализант по акушерство и гинекология – 1 бр.

2. Лекар,специализант по анестезиология и интензивно лечение – 1 бр.

3. Лекар,специализант по неврохирургия – 1 бр.

4. Лекар,специализант по инфекциозни болести – 1 бр.

5. Лекар,специализант по лицево-челюстна хирургия – 1 бр.

6. Лекар,специализант по нервни болести – 1 бр.

7. Лекар,специализант по кардиология –1 бр.

8. Лекар,специализант по клинична лаборатория – 1 бр.

9. Лекар,специализант по неонатология – 2 бр.

10. Лекар,специализант по нефрология – 1 бр.

11. Лекар,специализант по образна диагностика – 1 бр.

12. Лекар,специализант по ортопедия и травматология – 1 бр.

13. Лекар,специализант по педиатрия – 2 бр.

14. Лекар,специализант по психиатрия – 1 бр.

15. Лекар,специализант по ревматология – 1 бр.

16. Лекар,специализант по спешна медицина – 3 бр.

17. Лекар,специализант по трансфузионна хематология – 1 бр.

18. Лекар,специализант по урология – 1 бр.

19. Лекар,специализант по ушно-носно-гърлени болести – 1 бр.

Медицински сестри и акушерки от професионално направление „Здравни грижи“:

1. Мед.сестра/акушерка, специализант по анестезиология и интензивни грижи - 1 бр.

2. Мед.сестра/акушерка,специализант по операционна и превързочна техника – 1 бр.

3. Мед.сестра/фелдшер, специализант по психиатрични здравни грижи – 1 бр.

Конкурсът ще се проведе по документи, чрез тест и събеседване.

Оценяване:

1. Средният успех от следването и от държавните изпити;

2. Оценките по учебните дисциплини,съответстващи,включващи или най-близки до специалността,за която се кандидатства;

3. Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

4. Други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността /социални, организационни, компютърни, езикови и др./

Класирането на кандидатите се формира от бал, образуван от всеки един от тези компоненти, по следната формула:

Кобща = А + В + С + Д, където

Кобща – крайната обща оценка на кандидата;

А - Средният успех от следването и от държавните изпити;

В - Оценките по учебните дисциплини,съответстващи,включващи или най-близки до специалността,за която се кандидатства;

С - Средната оценка на членовете на изпитната комисия от проверката на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;

Д - Други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността /социални, организационни, компютърни, езикови и др./, където:

Д=1, когато кандидата не представи доказателства за други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността;

Д=2, когато кандидата представи доказателства за други умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността.

Изисквания за заемане на длъжността лекар специализант:

1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”

2. Да са членове в БЛС.

Изисквания за заемане на длъжността мед.сестра/акушерка, специализант:

1. Да притежават образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалност: мед.сестра или акушерка

2. Да са членове на БАПЗГ

3.

Необходими документи:

1. Заявление по образец за участие в конкурса

2. CV – BG – европейски формат/по образец/

3. Копие от диплома за завършено висше медицинско образование – магистър по медицина /Академична справка/ /за лекари/

4. Копие от диплом за завършено висше медицинско образование – бакалавър или магистър/за медицински сестри и акушерки/

5. Свидетелство за съдимост

6. Мед.свидетелство за работа

7. Копие от други документи,удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата, ако има такива.

8. Удостоверение от БЛС /за лекари/

9. Удостоверение от БАПЗГ/за мед.сестри и акушерки/

Време и място за подаване на документите:

Документите се подават в срок от 06.02.2026г. до 09.03.2026г. включително в отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен”АД гр.Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1, всеки работен ден от 09.00 ч до 15.30 ч.

Конкурсът ще се проведе на 17.03.2026г. и 18.03.2026г. от 11.30 часа в заседателната зала на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”АД гр.Сливен.

Трудовият договор с кандидатите, избрани за заемане на длъжността лекар,специализант се сключва, съгласно чл.68 ал.1 т.2 от КТ и Наредба № 1/22.01.2015 г.на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

За контакти и допълнителна информация – отдел „Човешки ресурси”, тел. 044/611-728.