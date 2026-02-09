09.02.2026 13:35 , Канцелария (Сливенска митрополия)

По решение на Св. Синод на БПЦ – БП Синодалният Културно-просветен отдел обявява:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС - „МОЯТ НЕБЕСЕН ПОКРОВИТЕЛ / МОЯТ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ“ – 2026 г.

в следните категории:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЛИТЕРАТУРА (ПОЕЗИЯ И ПРОЗА)

ФОТОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

В Конкурса могат да се включат деца от 3-та н 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Творбите трябва да са посветени (по избор или в съчетание):

• на небесен покровител, избран от участника, и/или

• на православния храм като дом Божий и/или

• на конкретна църква, значима за молитвения и духовен живот на конкурсния участник, на неговото семейство или на друга общност от хора и православни вярващи.

КРАЕН CPOК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КOHKУPCHИTE ТВОРБИ: 23.03.2026 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО / КУРИЕРСКАТА ПОРЪЧКА.

АДРЕС за изпращане на конкурсните творби:

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ

СВ. СИНОД на БПЦ – БП

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „МОЯТ НЕБЕСЕН ПОКРОВИТЕЛ / МОЯТ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ“ – 2026

УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 4

ГР. СОФИЯ 1000

БЪЛГАРИЯ

Email: skpotdel@bg-patriarshia.bg

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо:

- Раздел / подраздел / жанр

- Заглавие на творбата;

- Трите имена на автора;

- Възраст, група / клас;

- Град / село, област, училище / ДГ / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с учебно звено;

- Адрес и телефон за връзка с участника или неговия родител;

- Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

В конкурсния СТАТУТ се съдържат всички условия и насоки, които са задължителни за участниците и които ще подпомогнат тяхната подготовка в избраните от тях категории: https://bg-patriarshia.bg/news/statut-na-natsionalen-konkurs-moyat-nebesen-pokrovitel-moyat--1.

Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени на 08.04.2026 г. (Велика сряда) в Официалния сайт на Св. Синод на БПЦ – БП, Раздел HOBИHИ: https://bg-patriarshia.bg/news.

НАГРАЖДАВАНЕТО на участниците в Националния конкурс „Моят небесен покровител / Моят православен храм“ – 2026 г. ще бъде на 26.04.2026 г. (3 Неделя след Пасха – на св. Мироносици) след приключването на св. Литургия в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ (гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 47, до Женския пазар и Лъвов мост). След награждаването се предвижда РЕЦИТАЛ и ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА с наградените творби в Енорийския център при храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Статутът на Конкурса предвижда, след изтичане на конкурсната изложба, творби от Раздели „Изобразително изкуство“ и „Фотография и Информационни технологии“ да участват в благотворителна разпродажба със социално-милосърдна насоченост към деца в нужда.

Вдъхновение и благословен от Бога успех на всички малки и големи участници в конкурса на светата ни Църква!