При голям интерес премина премиерата в Сливен на филм за Сава Доброплодни

На 6 февруари 2026г., от 17:00 часа, в зала „Сливен“ се състоя премиерата на документалния филм „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…“, посветен на 205 години от рождението на бележития сливенец Сава Доброплодни - една от най-значимите фигури на Българското възраждане, оставил трайна следа в културната история на България със забележителната си дейност като учител, книжовник, преводач и публицист, борец за църковна независимост, читалищен деец и общественик, родоначалник на Българския театър.

Събитието бе организирано от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - Сливен с подкрепата на община Сливен. Гости на премиерата бяха зам.-кметът на общината Пепа Чиликова, областният управител Чавдар Божурски, председателят на ОбС-Сливен Димитър Митев, общински съветници, библиотечни специалисти, културни дейци, музейни специалисти, педагози, театрали, читалищни дейци, граждани, както и част от творческия екип на филма.

Филмът „Духовният напредък е оръжието, с което съм се заклел да бъда полезен на народа си…“, продуциран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, е първият опит да се представят в пълнота живота и необхватната и многопосочна дейност на Сава Доброплодни. Създаден е по идея и сценарий на д-р Росица Петрова-Василева и е плод на нейна дългогодишна изследователска дейност. Режисьор на филма е Христо Симеонов. Снимките са реализирани със съдействието на Национален дарителски фонд „13 века България“, Исторически музей - гр. Котел, Национално училище за фолклорни изкуства “Филип Кутев“ - гр. Котел и Драматичен театър „Адриана Будевска“ - гр. Бургас. Сценарият е изграден върху автентични документи от Българския исторически архив - НБКМ - гр. София, специалните архивни сбирки на Народна библиотека “Иван Вазов“ - гр. Пловдив, Исторически музей - гр. Котел, Държавен архив - гр. Сливен, от личния архив и автобиографията на Доброплодни, използвани са и спомени на негови съвременници, публикации във възрожденския периодичен печат и др., и дава цялостен и непредубеден поглед върху неговия живот, дело и заслуги. Въздействието на филма става по-силно и от използването на интересни драматургични похвати присъщи на игралното кино за представяне на драматични моменти от живота на Сава Доброплодни с участието на актьорите: Христо Симеонов - в ролята на стария Сава Доброплодни, Елена Петрова и Христо Христов Симеонов, в ролите на Мария Доброплодна и младия Сава Доброплодни, както и на деца от НУФИ “Филип Кутев“ - гр. Котел. Изпълнител на дикторския текст е младият актьор Атанас Пределиев. В творческия екип на филма са привлечени и известният и отличаван с много награди оператор Христо Димитров /Хиндо/ и музикалният консултант Златина Пантелеева, а режисьор на монтажа е Бранимир Янев.

Водещ на събитието бе актьорът Атанас Пределиев, който при откриването изтъкна значимостта на огромното дело и заслуги на Сава Доброплодни за просветното и културното издигане на българския народ в една епоха, в която се руши старото и се създават нови устои на живота.

След емоционалното откриване бе прожектиран и филмът, който прикова вниманието на публиката със завладяващия сюжет и редуването на чисто документални с емоционални сцени, представящи с похватите на игралното кино, драматични моменти от живота на Доброплодни.

След прожекцията публиката се срещна с част от творческия екип на филма: автора на сценария д-р Росица Петрова-Василева, актьорите Елена Петрова, Христо Христов Симеонов и Атанас Пределиев и операторът Христо Димитров /Хиндо/, които споделиха накратко чувствата, които са го вълнували при създаването на филма и изразиха увереност, че чрез него животът и делата на Сава Доброплодни няма да бъдат забравени и ще останат в паметта на днешните и на идните поколения българи.

След премиерата в Сливен, филмът ще бъде представен и в други градове, свързани с живота и делото на Сава Доброплодни.

Снимки от събитието: Георги Ангелов и Антон Дечев.