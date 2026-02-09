09.02.2026 14:35 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Развитие на устойчиви туристически продукти, повишаване качеството на предлаганите услуги в сектора, привличане на нови пазари и по-дълъг престой на туристите чрез разнообразни събития и преживявания, отговарящи на съвременните туристически профили. Това са част от стратегията и от плана на Община Сливен, фокусирани върху развитието на туризма през настоящата 2026 г. По-детайлно амбициите на ръководството на Общината в тази посока открои заместник-кметът по икономическото развитие Стоян Марков. В Областния информационен център днес се проведе събрание на Консултативния съвет по туризма към Община Сливен.

На провелата се среща с експерти от бранша Марков подчерта, че Сливен ще продължи да работи за своята конкурентоспособност и разпознаваемост като туристическа дестинация. По думите му основна цел е развитие на устойчиви туристически продукти, повишаване качеството на туристическото предлагане, привличане на нови пазари.

„Миналата година премина доста добре най-вече, че успяхме успешно да се представим на няколко туристически изложения. Обектите, които реновирахме по програмата за развитие на туризма вече са в действие и всички виждаме, че посещаемостта е увеличена. Надявам се скоро да приключи и ремонтът на галерия „Сирак Скитник“. Но най-важното, което трябва да отбележим е, че въпреки трудностите, които имаме с осъществяването на рекламата, аз смятам, че нашите туристически обекти и община Сливен продължават да стоят добре на туристическата карта на България. Фактът, че обектите ни се посещават от чуждестранни туристи, особено обектите с национално значение, показва, че интересът към нашия град не е малък“, заяви Марков.

По време на заседанието бяха приети отчетът на Консултативния съвет за изминалата година, както и планът за действие за изпълнение на програмата за развитие на туризма на Общината за 2026 година.

Акцент през настоящия период ще бъде ефективното използване на местния потенциал, надграждане на партньорствата, дигитална комуникация, активно включване на местната общност и устойчиво управление на туристическите ресурси.

Основен приоритет остава позиционирането и активното популяризиране на Сливен като модерна, устойчива и дигитално достъпна туристическа дестинация. Това би могло да бъде постигнато чрез целенасочени комуникационни кампании, иновативни дигитални инструменти и устойчиви решения в управлението и развитието на туризма. Амбицията е насочена още към повишаване на разпознаваемостта на дестинацията на национално и международно ниво, привличане на нови туристически пазари и удължаване на престоя на посетителите чрез разнообразни преживявания и събития. Фокусът е и върху дигитализация на туристическите ресурси и услуги, създаване на устойчиви туристически продукти с висока добавена стойност, надграждане на партньорства и активно включване на местната общност и бизнеса. Реализацията на приоритета цели дългосрочно икономическо въздействие, повишаване качеството на туристическото предлагане и устойчиво развитие на туристическия сектор в Сливен и региона.

Изпълнението на Плана се осъществява в партньорство между общинската администрация, Консултативния съвет по туризъм, представители на туристическия бизнес, културни институции, неправителствени организации и местната общност.