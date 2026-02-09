09.02.2026 15:13 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 24 минути | 40

За периода 02.02.–08.02.2026 г. в област Сливен се отчита значително намаляване на интензивността на епидемичния процес по отношение на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ). Общата респираторна заболяемост е 118,83 на 10 000 души население, спрямо 184,00 на 10 000 души за периода 26.01.–01.02.2026 г.

Най-много заболели продължава да има във възрастовите групи 0–4 години и 5–14 години. Най-нисък е броят на заболелите във възрастовата група 65+.

Регистрират се и пациенти с усложнения от грип, които се хоспитализират.

РЗИ – Сливен продължава ежедневно да събира данни за заболелите от грип и ОРЗ от сентинелните практики и да следи динамиката на заболяемостта в областта.

Във връзка с опазване на здравето на населението, както и на нашите близки, колеги и приятели, особено на хората в рискови групи за по-тежко протичане на заболяването, РЗИ – Сливен препоръчва да продължават да се спазват основните противоепидемични мерки:

Избягвайте, при възможност, близък контакт с болни хора.

Избягвайте струпвания на хора, особено на закрито.

Мийте или дезинфекцирайте ръцете си често.

Избягвайте да пипате очите, носа или устата си, особено с неизмити ръце.

Ако сте болни, спазвайте етикет на кашляне.

Почиствайте често повърхности и предмети и проветрявайте помещенията.

Ако сте болни, останете вкъщи и ограничете контактите си с други хора.

Носете медицинска маска.

РЗИ – Сливен призовава гражданите към отговорно поведение и спазване на препоръките, с цел ограничаване разпространението на грип и респираторни инфекции.