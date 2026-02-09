Сливен, кратки вечерни новини, 09.02.2026 г., понеделник

09.02.2026 15:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 174

Към 9 февруари 2026 г. в област Сливен се наблюдава съществен спад в разпространението на грип и остри респираторни заболявания - за периода 2–8 февруари общата заболяемост е 118,83 на 10 000 души, докато седмица по-рано (26 януари – 1 февруари) е била 184,00 на 10 000.

Община Сливен ще продължи целенасочено да развива и надгражда туристическия потенциал на региона през 2026 г.

В навечерието на празника Св. Валентин Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен организира традиционната Седмица на любовта, която тази година ще се проведе от 10 до 14 февруари 2026 г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ обявява конкурс за държавно финансирани места за лекари специализанти, както и за медицински сестри и акушерки.

„Топлофикация-Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД обяви, че ще подаде заявление за утвърждаване на нови цени на топлинната енергия.

Учениците от 3.а и 3.в клас от ОУ "Димитър Петров" Сливен преживяха вълнуващо и вдъхновяващо утро в рамките на проектната дейност „В света на изкуството“ - гостите от Художествена галерия „Димитър Добрович“ запознаха децата с магията на кукерството, показвайки автентичен костюм, разказвайки за традициите и представяйки ръчно изработени маски.

В храм „Св. Димитър Солунски“ в Сливен архимандрит Стефан отслужи вчера света литургия и говори за духовния смисъл на подготвителния период преди Великия пост.