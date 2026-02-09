09.02.2026 17:44 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Учениците от 2. А и 2. Д клас от клуб по интереси „Български език“ при ОУ "Елисавета Багряна" проведоха занятие на тема „Съществителни имена“.

След направен обширен преговор за видовете съществителни имена, род и число на съществително име и с какви въпроси можем да открием съществителните имена, децата затвърдиха своите знания и учения чрез интерактивна игра на базата на електронна платформа „ClassBuddy“. Всеки ученик се състезаваше със самия себе си и с останалите деца. Забавлението вървеше ръка за ръка с удовлетворението, че постигнаха максимален брой точки (100). Тяхното желание да не свършва играта е показателно, че децата в края на всяко занятие си тръгват винаги с висока мотивация и ентусиазъм за учене.

Ръководител: Мери Божкова