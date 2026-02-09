Работилничка за икони в Поморийския манастир

09.02.2026 21:11 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Като част от проекта „Атон в рисунки и фотографии“ беше проведена детска работилница на тема „Първи стъпки в иконографията“ в Поморийския манастир „Св. вмчк. Георги Победоносец“ с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Занятието беше водено от художника и директор на Художествената галерия в гр. Бургас г-н Андрей Янев, който запозна децата с основните принципи на иконографското изкуство. В рамките на работилницата децата се запознаха с методите на цветополагане върху иконата и с нейното значение като културен и православен обект, носител на символика, традиция и духовен смисъл.

Срещата между деца, изкуство и духовност премина в спокойна и творческа атмосфера и даде възможност за практически досег с основите на иконографската традиция.

Проект № BG-RRP-11.020-0144 „Атон в рисунки и фотографии“ е финансиран по процедура BG-RRP-11.020 – Схема за безвъзмездна помощ в две сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международните пазари за изкуства“ към НПВУ.