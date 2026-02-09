09.02.2026 21:27 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 26 минути | 26

В Бургас се проведе четвъртият международен форум „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“ по програма „Киберзащитници“, организиран от Българската академия за сигурност и медия „Стандарт“.

Участие взеха кметът на Бургас Димитър Николов, заместник-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска, началникът на РУО – Бургас Валентина Камалиева, народни представители, представители на съда, прокуратурата, МВР и ГДБОП, както и над 450 директори и учители от областта. Сред официалните гости беше и посланикът на Украйна в България.

Специален гост на форума беше Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, който изрази благодарност към българските учители като съвременни будители и подчерта тяхната решаваща роля за възпитанието и изграждането на децата в дигиталната среда.

Бяха представени резултати и конкретни мерки за ограничаване на онлайн тормоза и развитие на национален модел за киберзащита в училищата.