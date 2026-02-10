Седмица, посветена на любовта, в РБ „Сава Доброплодни“ – Сливен

От 10 до 14 февруари 2026г., за тринадесета поредна година, в Регионална библиотека
„Сава Доброплодни” - Сливен ще се проведе Седмица на любовта, посветена на празника на
влюбените - Св. Валентин, един от най-обичаните от младите хора, а и от всички влюбени
празник.
Какво е любовта? Любовта е вълнение, вдъхновение, възторг, възраждане... В
състояние е да промени коренно света ни. Тя е магията, която ни прави щастливи. В
световната литературна съкровищница на нея - на любовта - голямата, възможната,
невъзможната, красивата, първата, мечтаната, несбъднатата, но незабравена и вдъхновяваща,
са посветени великолепни стихове, разкази, повести, романи. Любовта е вдъхновила и
създаването на много шедьоври на изобразителното изкуство и музиката.
И тази година на това прекрасно чувство са посветени редица инициативи,
организирани от РБ ”Сава Доброплодни”, насочени както към младежката аудитория, така и
към всички сливенски граждани. Замислени като провокация за осмисляне на празника „Св.
Валентин“, който се счита за привнесен в България, проявите, включени в програмата, целят
да предизвикат интереса на все повече млади хора към любопитни факти за празника от
възникването му до наши дни; да се запознаят с топ класации на най-четените „вечни“
романи на български и световноизвестни творци посветени на най-великото чувство; да се
насладят на шедьоври на киното, изобразителното изкуство, на музиката и танца посветени
на любовта; да споделят защо обичат празника и какво е за тях любовта, да се опитат да дадат
обяснение за уникалното изпепеляващо, но и съграждащо чувство, съчетаващо копнеж,
емоция, отдаденост, което просто идва и преобръща целия свят на човека.
Програмата на Седмицата на любовта включва: презентации и дискусии за
тийнейджъри по темите: „Вдъхновени от любовта - романи и филми, музикални хитове
и шедьоври на изобразителното изкуство“ /за ученици 8-12 клас/; „Танцът - изкуство
или магия за любов“ /за ученици 6-12 клас/; „Любовта, оцветила платната на най-
известните художници“ /за ученици 8-12 клас/; изложба „Вдъхновени от любов“ - с
репродукции на творби на световно известни художници; анкета „Какво е за мен
любовта?“, както и томбола с най-хубавите любовни стихове от българската и световна
поетична съкровищница.
На 14 февруари всеки посетител на библиотеката ще получи като дар свитък с
прекрасно стихотворение посветено на любовта.
Груповите посещения на различните прояви се извършват по предварително уточнен
график.