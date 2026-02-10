Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 10.02.2026 г.

10.02.2026 09:30 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 09.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 10.02.2026 Г.

Твърдица: 32-годишен водач на лек автомобил „Мицубиши“ е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена тази сутрин около 04,00 часа в град Твърдица по нощният полицейски екип, извършващ обход в общинския център и малките населени места. Пробата за употреба на алкохол, направена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /1,58 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство.

Сливен: 20-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 9 февруари в град Сливен, около 22,30 часа, на бул. „Цар Симеон“. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Водачът е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.