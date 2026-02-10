QNAP пусна 24-слотов NAS, оптимизиран за бърз сторидж и надежден архив

10.02.2026 09:57 , Людмила Калъпчиева

Моделът TS-h2477AXU-RP разчита на AMD Ryzen™ 7 PRO 7000 процесор с M.2 PCIe Gen 5 и PCIe Gen 4 разширителни слотове за хранилище с петабайти капацитет.

QNAP® Systems, Inc., водещият иноватор в областта на мрежовите решения за съхранение на данни, представи нов корпоративен NAS. Моделът TS-h2477AXU-RP е проектиран да отговори на нарастващото търсене на висока производителност, надеждност и гъвкаво разширяване на капацитета. С двадесет и четири слота за 3,5-инчови SATA дискове, два M.2 PCIe Gen 5 слота, три PCIe Gen 4 слота и резервирани захранващи модули, TS-h2477AXU-RP включва и вградени 2.5GbE и 10GbE портове, предлагайки на организациите високоскоростна, централизирана сторидж платформа, която поддържа разнообразни натоварвания и критично важни операции.

„В отговор на разнообразните бизнес нужди, фирмите често оценяват NAS решенията, като вземат предвид комбинацията от производителност, стабилност и дългосрочна мащабируемост“, каза Алекс Ших, продуктов мениджър в QNAP. „TS-h2477AXU-RP предлага изключителна процесорна мощност, огромен капацитет за съхранение и широка гама от опции за разширение, включително M.2 SSD, графични процесори и 25GbE мрежови карти, което го прави идеален за взискателни приложения като виртуализация, редактиране на 4K/8K видео и дългосрочно архивиране. Той помага на организациите да изградят готова за бъдещето ИТ инфраструктура, която поддържа устойчив растеж.“

Ключови характеристика

• Надеждност от корпоративен клас със ZFS файлова система

Предоставя възможности за самовъзстановяване, вградена дедупликация, компресия, възстановяване след бедствия, базирано на SnapSync, и WORM защита на данни, осигурявайки целостта и непроменливостта на данните. Оптимизиран за SSD производителност при критични натоварвания.

• 8-ядрен AMD процесор с интегрирана графика

Снабден с 8-ядрен/16-нишков процесор AMD Ryzen™ 7 PRO серия 7000 с интегрирана AMD Radeon™ графика за хардуерно ускорена обработка. Поддържа до 192 GB DDR5 памет и опционална ECC RAM.

• Три PCIe Gen 4 слота за максимална разширяемост

Поддържа 25GbE мрежови карти, графични процесори, QM2 карти или карти за разширение на паметта, което позволява мащабируеми надстройки за мрежова работа, изчислителна мощност и капацитет.

• Потенциал за хранилище от петабайтов мащаб

Поддържа SAS, PCIe и SATA JBOD шаситата на QNAP, което дава възможност на бизнеса да мащабира своите сторидж системи с нарастващите изисквания за капацитет.

• Вградени 2.5GbE и 10GbE портове с 25GbE разширяемост

Включва два 2.5GbE и два 10GbE порта, с поддръжка за 25GbE ъпгрейд чрез PCIe Gen 4. Port Trunking агрегира пропускателна способност и позволява превключване на мрежовата връзка при отказ за непрекъсната високопроизводителна работа.

• Резервирано захранване за непрекъсната работа

Двойните резервирани захранвания минимизират рисковете от прекъсване и гарантират наличност на системата по време на прекъсвания на захранването.

• Дългосрочна наличност до 2030 г.

Производителят гарантира наличност до 2030 г., предлагайки предвидимо планиране на жизнения цикъл и дългосрочна надеждност за внедряване в предприятията.

За повече информация и за да видите пълната гама продукти на QNAP, моля, посетете www.qnap.com.

За QNAP

QNAP предоставя интегрирани технологични решения чрез софтуерни иновации, изработка на хардуер и собствено производство. Със силни страни в съхранението на данни, мрежите и интелигентното видеонаблюдение, QNAP интегрира и облачни услуги, за да подобри безопасността на данните, интелигентността и ефективността на работния процес. Ние считаме NAS като основна платформа, обединяваща висока достъпност, киберсигурност, периферен изкуствен интелект, IT/OT устойчивост и облачно управление, давайки възможност на организациите в различните браншове да останат конкурентоспособни в бързо развиващия се дигитален свят.