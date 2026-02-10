10 февруари – Свети Харалампий, Ден на пчеларя

10.02.2026 10:02 , Людмила Калъпчиева

10 февруари

На 10 февруари Българската православна църква почита паметта на Свети свещеномъченик Харалампий – закрилник на пчеларите и пазител на здравето. В народните вярвания светецът се свързва с предпазването от болести и с благополучието на хората и техните домове.

Свети Харалампий е особено почитан в пчеларските среди, тъй като се приема за покровител на пчелите и меда. По традиция на този ден в храмовете се отслужва света литургия, а медът се освещава като символ на здраве и сила. В много населени места хората носят бурканчета с мед, които след освещаването се пазят през цялата година и се използват при нужда.

Денят е и повод да се изрази признателност към всички пчелари, които с труд и постоянство допринасят за съхраняването на природното равновесие и за производството на един от най-ценните природни продукти – меда.

Пожелаваме здраве, плодородна година и богати кошери на всички пчелари! Да бъде честит празникът!