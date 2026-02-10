Българската федерация по лека атлетика определи националния състав за Балканиадата при мъжете и жените. Международният форум ще се състои на 21 февруари в Белград, Сърбия.
В българския отбор са включени 32 състезатели, като сред избраните личат и четири имена от сливенския клуб. Това са Христо Илиев, който ще стартира на 60 метра, Стилиян Орлинов в дисциплината скок дължина, Лъчезар Вълчев в тройния скок и Билсерин Сюлейман на 1500 метра.
Състав на националния отбор:
Мъже:
60 м – Христо Илиев, Никола Караманолов
400 м – Тодор Тодоров
800 м – Димитър Панделиев, Иван Минков Иванов
1500 м – Иван Минков Иванов
60 м с препятствия – Станислав Станков, Александър Евтимов
Скок височина – Тихомир Иванов, Кристиян Цанев
Овчарски скок – Алекс Любенов, Евгени Енев
Скок дължина – Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов
Троен скок – Лъчезар Вълчев
Щафета 4х400 м – Васил Антонов, Димитър Панделиев, Димитър Христов, Тодор Тодоров
Жени:
60 м – Радина Величкова, Кристен Радуканова
400 м – Андреа Савова, Виктория Чанкова
800 м – Лиляна Георгиева
1500 м – Силвия Георгиева, Билсерин Сюлейман
3000 м – Девора Аврамова
60 м с препятствия – Ива Деливерска
Скок височина – Сияна Бръмбарова, Натали Костова
Скок дължина – Пламена Миткова, Сияна Бръмбарова
Троен скок – Анжелина Петкова, Диана Ангелова
Щафета 4х400 м – Андреа Савова, Виктория Чанкова, Каролина Иванчовска, Лиляна Георгиева
Участието на сливенските атлети в националния отбор е признание за високото ниво на подготовка и развитието на леката атлетика в региона. Пожелаваме успех на всички български състезатели на Балканиадата в Белград!