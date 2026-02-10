10.02.2026 10:08 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди 15 минути | 0

Българската федерация по лека атлетика определи националния състав за Балканиадата при мъжете и жените. Международният форум ще се състои на 21 февруари в Белград, Сърбия.

В българския отбор са включени 32 състезатели, като сред избраните личат и четири имена от сливенския клуб. Това са Христо Илиев, който ще стартира на 60 метра, Стилиян Орлинов в дисциплината скок дължина, Лъчезар Вълчев в тройния скок и Билсерин Сюлейман на 1500 метра.

Състав на националния отбор:

Мъже:

60 м – Христо Илиев, Никола Караманолов

400 м – Тодор Тодоров

800 м – Димитър Панделиев, Иван Минков Иванов

1500 м – Иван Минков Иванов

60 м с препятствия – Станислав Станков, Александър Евтимов

Скок височина – Тихомир Иванов, Кристиян Цанев

Овчарски скок – Алекс Любенов, Евгени Енев

Скок дължина – Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов

Троен скок – Лъчезар Вълчев

Щафета 4х400 м – Васил Антонов, Димитър Панделиев, Димитър Христов, Тодор Тодоров

Жени:

60 м – Радина Величкова, Кристен Радуканова

400 м – Андреа Савова, Виктория Чанкова

800 м – Лиляна Георгиева

1500 м – Силвия Георгиева, Билсерин Сюлейман

3000 м – Девора Аврамова

60 м с препятствия – Ива Деливерска

Скок височина – Сияна Бръмбарова, Натали Костова

Скок дължина – Пламена Миткова, Сияна Бръмбарова

Троен скок – Анжелина Петкова, Диана Ангелова

Щафета 4х400 м – Андреа Савова, Виктория Чанкова, Каролина Иванчовска, Лиляна Георгиева

Участието на сливенските атлети в националния отбор е признание за високото ниво на подготовка и развитието на леката атлетика в региона. Пожелаваме успех на всички български състезатели на Балканиадата в Белград!