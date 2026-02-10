10.02.2026 10:13 , Людмила Калъпчиева

Районна прокуратура – Сливен ръководи разследване по досъдебно производство за извършени блудствени действия по отношение на малолетно дете. Това съобщиха от прокуратурата.

Разследването е по повод данни за евентуално извършени на 26 октомври 2025 г. действия, целящи възбуждане или удовлетворяване на полово желание спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст.

Досъдебното производство е образувано на 27 октомври 2025 г. До момента са разпитани множество свидетели, както и са изискани и приобщени различни документи и справки, включително медицинска документация.

В рамките на разследването са извършени редица процесуално-следствени действия. Назначени и изготвени са две експертизи, относими към предмета на делото. Назначена е и комплексна съдебно-медицинска експертиза, чието заключение е от съществено значение за изясняване на фактите и преодоляване на противоречията по случая.

Експертното заключение следва да установи дали на детето е причинено увреждане и по какъв начин евентуално е настъпило то. След изготвянето му ще бъде назначена и комплексна психологопсихиатрична експертиза.