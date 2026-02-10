Творческа работилница в музея на 14 февруари

10.02.2026 11:22 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Творческата работилница „Пътят на гроздето – от траките до Трифон Зарезан“ ще се проведе на 14 февруари 2026 г., събота, в сградата на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

Заповядайте в музея на едно увлекателно пътешествие през времето! Ще разкажем на децата защо гроздето е било ценено още от древните траки, какви ритуали и вярвания са свързвали с него и как този плод остава важен символ в българската традиция и до днес. Ще се докоснем и до обичаите на Трифон Зарезан, празника на лозарите и плодородието, и ще разберем защо именно тогава започва грижата за новата година на лозата.

В творческата част малките участници ще изработят свои тракийски фиали – красиви съдове, вдъхновени от древните ритуали, в които гроздето е заемало особено място.

Очакват Ви знания, творчество и много настроение.

Необходимо е предварително записване на тел. 0879 514171, Десислава Панайотова, музеен педагог.

Присъединете се към нашето пътешествие в света на гроздето!