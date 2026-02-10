Министерският съвет публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“

10.02.2026 14:11 , Людмила Калъпчиева

Министерският съвет на Република България публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“, иницииран от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп.

Решението има ясно изразен политически характер и беше прието с пълен консенсус от членовете на Министерския съвет на присъствено заседание. Решението отразява разбирането на правителството, че продължаващият конфликт в Близкия изток има дългосрочни последици за регионалната и европейската сигурност, включително чрез засилване на нерегламентираните миграционни потоци и на свързаните с тях рискове.

В този контекст, присъединяването на България към „Съвета за мир“ се разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия, насочени към деескалация и устойчиво уреждане на конфликта. Република България последователно е отдавала приоритетно значение на борбата с незаконната миграция и разглежда стабилизирането на региона на Близкия изток като ключов фактор за ефективното противодействие на първопричините за миграционния натиск.

Страната ни подкрепя втората фаза от мирния план за Газа на САЩ, както и резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., приветстваща създаването на „Съвет за мир“ като преходна администрация, координираща възстановяването на Газа в съответствие с Всеобхватния план за мир. Активното участие в „Съвета за мир“ би създало възможност за конструктивен принос към усилията на международната общност за установяване на траен мир и сигурност в Близкия изток.

Съгласно Конституцията на Република България и предвид характера на решението, то подлежи на ратификация от Народното събрание и не поражда правно действие до нейното гласуване. Подписването на документа не създава задължения за участие на страната ни в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя каквато и да е юрисдикция на „Съвета за мир“ върху територията на Република България, без изричното ѝ съгласие и без спазване на вътрешните ѝ конституционни процедури. Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификация Уставът няма да се прилага. В този период страната ни може да участва в рамките на „Съвета за мир“ единствено с право на съвещателен глас.

С подписването на документа обаче беше предоставена възможност страната ни да бъде сред учредителите на „Съвета за мир“, като окончателното институционално утвърждаване на това участие зависи от решенията на Народното събрание след провеждането на предсрочните парламентарни избори и от формирането на нов състав на Министерския съвет и на парламента с нова представителност и легитимност.

Линк към решението:

https://www.strategy.bg/bg/pris/legal-information/reseniia/168723