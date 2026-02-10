10.02.2026 14:44 , Людмила Калъпчиева

Бангладеш, Колумбия, Египет, Косово, Индия, Мароко и Тунис да се считат за безопасни за собствените си граждани

Страните кандидатки за членство в ЕС също ще се считат за сигурни

Нови условия, при които държавите членки на ЕС да решават дали дадена държава е безопасна за кандидати, които не са граждани на съответната държава

Държавите от ЕС ще могат да сключват споразумения с трети държави, в които ще се разглеждат молби за закрила

Във вторник Парламентът прие промени в регламентите на ЕС за процедурата за предоставяне на убежище, за да се даде възможност за по-бърза обработка на молбите за убежище.

С 408 „за“, 184 „против“ и 60 „въздържал се“ Парламентът одобри създаването на списък на ЕС на сигурните страни на произход. Евродепутатите одобриха и споразумението относно регламента за прилагане на концепцията за сигурна трета страна с 396 „за“, 226 „против“ и 30 „въздържал се“.

Безопасни страни на произход

Новият списък на ЕС на сигурните страни на произход ще даде възможност за ускорено разглеждане на молбите за убежище от граждани на включените в списъка държави — Бангладеш, Колумбия, Египет, Косово, Индия, Мароко и Тунис. Съгласно новите правила отделният кандидат ще трябва да докаже, че тази разпоредба не следва да се прилага в неговия случай поради основателни опасения от преследване или риск от тежки посегателства, ако бъде изпратен обратно в неговата държава.

Държави кандидатки

Страните кандидатки за присъединяване към ЕС също ще се считат за сигурни страни на произход, освен ако съответните обстоятелства, като например безогледно насилие в контекста на въоръжен конфликт, ако техните граждани имат процент на признаване на убежище в целия ЕС над 20%, или икономическите санкции поради действия, засягащи основните права и свободи, показват друго.

Суспендиране и национални списъци

Комисията ще наблюдава положението в страните от списъка и в страните кандидатки и ще реагира, ако обстоятелствата се променят. Тя може временно да реши, че дадена държава не е безопасна, или да предложи окончателното ѝ заличаване от списъка. Държавите членки ще могат да определят допълнителни сигурни страни на произход на национално равнище.

Прилагане на понятието за сигурна трета страна

Държавите от ЕС ще могат да прилагат понятието за сигурна трета страна по отношение на кандидат за убежище, който не е гражданин на дадена държава, и следователно да обявят молбата му за недопустима, когато е изпълнено едно от следните три условия:

наличието на връзка между кандидата и третата държава, като например присъствието на членове на семейството им в държавата, предишното присъствие в държавата на кандидата или наличието на езикови, културни или подобни връзки;

кандидатът е преминал транзитно през третата държава по пътя към ЕС и е можел да поиска ефективна закрила там;

съществува споразумение или договореност с третата държава на двустранно, многостранно равнище или на равнището на ЕС за приемане на лица, търсещи убежище, с изключение на непридружените ненавършили пълнолетие лица.

Тези споразумения, сключени от ЕС или неговите държави членки с трета държава за прилагане на концепцията за сигурна трета държава, трябва да включват разпоредба, която задължава третата държава да разгледа по същество всички молби за ефективна защита, подадени от засегнатите лица.

Ранно прилагане на някои разпоредби

Определянето на трета страна като сигурна както на равнището на ЕС, така и на национално равнище може да бъде направено с изключения за конкретни части от нейната територия или ясно разпознаваеми категории лица. Както тази разпоредба, така и ускорените процедури на границата за кандидати, чиято националност има процент на признаване на статут на бежанец под 20 %, могат да се прилагат, преди законодателството на ЕС в областта на убежището да започне да се прилага от юни 2026 г.

Цитати

Докладчикът Алесандро Чириани (ЕКР, Италия) заяви: „Списъкът на ЕС на сигурните страни на произход Европейският парламент бележи политическа повратна точка в управлението на миграцията в ЕС. Законодателството слага край на периода на неяснота и определя ясен курс: общи правила, по-бързи и по-ефективни процедури, защита на правото на убежище за лицата, които имат право на това, и твърд подход за справяне със злоупотребите. ЕС се снабдява с ясни и приложими правила, основани на споделена отговорност”.

Докладчикът Лена Дюпон (ЕНП, Германия) заяви:„С днешното гласуване относно концепцията за сигурни трети държави предоставяме друг ключов градивен елемент за функционираща и надеждна система за предоставяне на убежище. Като даваме възможност очевидно неоснователните молби за убежище да бъдат отхвърляни по-бързо и ефикасно в бъдеще, ние ускоряваме процедурите за предоставяне на убежище, облекчаваме тежестта върху системите на държавите членки и помагаме на хората да избягват да остават в правен вакуум в продължение на години“.

Следващи стъпки

Все още предстои споразуменията да бъдат официално приети от Съвета.