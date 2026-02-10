10.02.2026 15:13 , Людмила Калъпчиева

От 2036 г. пет процентни пункта от намаляването на емисиите могат да бъдат постигнати чрез международни въглеродни кредити

Кредитите могат да се използват само в сектори, които не са регулирани от схемата на ЕС за търговия с емисии

Въвеждането на СЕТ2 на ЕС за търговия с емисии е отложено за 2028 г.

Доклад за напредъка на всеки две години с възможност за преразглеждане на целта в областта на климата за 2040 г.

ЕС ще трябва да намали емисиите на парникови газове с 90 % през 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., за да постигне неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г.

Във вторник членовете на ЕП подкрепиха политическо споразумение със Съвета относно измененията на законодателния акт на ЕС в областта на климата с 413 гласа „за“, 226 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се“, за да се включи нова, междинна и обвързваща цел на ЕС в областта на климата за 2040 г. за намаляване на нетните емисии на парникови газове с 90% в сравнение с нивата от 1990 г.

Гъвкавост за държавите членки

С преразгледания законодателен акт в областта на климата се въвеждат възможности за гъвкавост по отношение на начина, по който може да бъде постигната целта за 2040 г. От 2036 г. до пет процентни пункта от нетните намаления на емисиите (с два процентни пункта повече от предложеното от Комисията) могат да дойдат от висококачествени международни въглеродни кредити от държави партньори. След настояване от страна на Парламента тези кредити могат да се използват само в сектори, които не са регулирани от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), и могат да идват само от държави партньори, чиито цели и политики в областта на климата са съвместими с целите на Парижкото споразумение. Евродепутатите също така включиха предпазни мерки за предотвратяване на финансирането на проекти, които противоречат на стратегическите интереси на ЕС.

Текстът включва и възможността вътрешните постоянни поглъщания на въглерод да се използват за компенсиране на емисиите, чието намаляване е трудно в СТЕ, както и по-голяма гъвкавост в рамките на секторите и между тях и инструменти за постигане на целите, които са възможно най-ефективни от гледна точка на разходите, тъй като екологичният преход и подобряването на конкурентоспособността на ЕС следва да вървят ръка за ръка.

Въвеждането на СТЕ2 също се отлага с една година — от 2027 г. на 2028 г. СТЕ2 ще обхване емисиите на CO2 от изгарянето на горива в сградите и автомобилния транспорт.

Преглед на целта за 2040 г.

Комисията ще оценява напредъка към постигането на целта на всеки две години с оглед на актуалните научни данни, технологичното развитие и състоянието на промишлената конкурентоспособност на ЕС. Тя също така ще разгледа тенденциите в цените на енергията и техните последици както за предприятията, така и за домакинствата, и ще направи оценка на състоянието на нетните поглъщания на равнището на ЕС в сравнение с необходимото за постигане на целта за 2040 г.

След прегледа Комисията може да предложи изменение на законодателството на ЕС в областта на климата, което би могло да включва промяна на целта за 2040 г. или предприемане на допълнителни мерки за укрепване на рамката за подкрепа - например за запазване на конкурентоспособността, просперитета и социалното единство на ЕС.

Следващи стъпки

След като Съветът одобри текста, той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Контекст

Европейският законодателен акт за климата превръща целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. в правно обвързващо задължение за всички държави членки на ЕС. С него също така се установява правно обвързваща цел за ЕС за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.