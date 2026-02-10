Меркосур: Парламентът одобри предпазни клаузи за защита на селското стопанство в ЕС

10.02.2026 15:14 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 17 минути | 0

Допълнителни гаранции за чувствителни селскостопански продукти като говеждо и птиче месо

Строги прагове за задействане на предпазни мерки

Комисията ще наблюдава пазара и ще докладва на всеки шест месеца

Парламентът подкрепи във вторник допълнителни предпазни мерки за предотвратяване на вредите за европейския селскостопански сектор след либерализацията на търговията с държавите от Меркосур.

Новият регламент, вече неофициално договорен с държавите членки на ЕС, беше приет с 483 гласа „за“, 102 гласа „против“ и 67 гласа „въздържал се“.

В него се посочва как ЕС би могъл временно да преустанови тарифните преференции, предвидени в търговското споразумение между ЕС и Меркосур относно вноса на селскостопански продукти от държавите от Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), ако рязкото увеличение на този внос навреди на производителите от ЕС.

Съгласно новите правила Комисията ще започне разследване на необходимостта от защитни мерки, когато вносът на чувствителни селскостопански продукти, включително домашни птици, говеждо месо, яйца, цитрусови плодове и захар, се увеличи с 5 % средно за три години (под предложените от Комисията 10 % годишно) и ако в същото време вносните цени са с 5 % по-ниски от съответната цена на вътрешния пазар.

Разследване може да бъде поискано и от държава членка или от физическо или юридическо лице, представляващо отрасъла, или от сдружение, действащо от името на отрасъла, в случай на опасност от сериозна вреда за съответния отрасъл.

Най-малко веднъж на всеки шест месеца Комисията ще трябва да представя на Парламента доклад за оценка на въздействието на вноса на чувствителни продукти.

Цитат

Габриел Мато (ЕНП, Испания), постоянен докладчик за Меркосур, заяви: „Предпазните мерки ще гарантират, че споразумението между ЕС и Меркосур е придружено от балансиран и надежден механизъм за защита на нашия селскостопански сектор. Те засилват наблюдението на пазара, въвеждат ясни и обективни критерии за откриване на смущения и дават възможност за по-бързи действия за чувствителни продукти, когато има признаци за вреда. Те ще осигурят на земеделските стопани стабилност и предвидимост, като същевременно запазят цялостния баланс на споразумението.“

Следващи стъпки

След като бъде официално приет от Съвета, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС. Той ще започне да се прилага след влизането в сила на Временното търговско споразумение с Меркосур.

Контекст

Двустранните предпазни клаузи трябва да бъдат част както от Споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур, така и от Временното търговско споразумение между ЕС и Меркосур. Тези две споразумения все още трябва да бъдат ратифицирани от Европейския парламент.

Парламентът поиска становището на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта на споразуменията с Договорите на ЕС. Междувременно Парламентът не може да ратифицира споразуменията, но Европейската комисия може да избере временното прилагане на споразумението, след като поне една държава от Меркосур завърши ратифицирането му.