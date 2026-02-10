10.02.2026 16:17 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Във връзка с монтаж на улични осветители – ЛЕД външно улично осветление по булеварди в Сливен предстои временно ограничение на движението на пътни превозни средства в отделни участъци. На 11 февруари се забранява паркиране на превозни средства на бул. „Цар Симеон“ - от страната на Общински пазар, в участъка от магазин „Камелия“ до входа на паркинга на пазара.

На 12 февруари ще бъде затворено за движение на пътни превозни средства източното платно на бул. „Христо Ботев“ – в участъка от кръгово кръстовище „Розова градина“ до кръстовището с ул. „Дибич Задбалкански“.

При възможност и своевременно приключване на монтажните дейности, условията за паркиране и движението ще бъдат възстановени.

Дейностите са част от проекта на Община Сливен, свързан с подмяна и подобряване на осветлението на основни булеварда в града. Съществуващите осветителни тела ще бъдат демонтирани. Ще се монтират допълнителни стълбове и нови осветителни тела. Ще се полагат нови, захранващи кабели. Предвижда се на тротоара по дължината на някои от булевардите да се изгради допълнителна мрежа за улично осветление.