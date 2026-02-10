10.02.2026 17:38 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за приходите от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2024 година.

Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.