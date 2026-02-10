Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за приходите от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2024 година.
Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен | България | преди 34 минути | 25
Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за приходите от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2024 година.
Подробните данни можете да намерите в прикачения файл.
Размер: -1B | Тип: DOCX