На 06.02.2026г. в Националната библиотека ,,Свети Кирил и Методий” в град София ученичката от 6. Б клас Катерина Златева получи своята награда като финалист на Националното състезание по творческо писане на английски език. Тя се класира на трето място и достойно представи ОУ ,,Елисавета Багряна” в това престижно състезание за творчество, въображение и възхвала силата на словото.

Тази година петнадесет ученици от шести и седми клас от нашето училище се включиха в състезанието. То дава възможност на талантливи деца от цялата страна да се вдъхновяват и пишат на чужд език, да развиват своите умения и креативност, да покажат нестандартно мислене, да мечтаят, да се изявят като автори.

За наша огромна радост две от съчиненията на нашите ученици достигнаха до финалния кръг. Това бяха работите на Катерина Златева и Марина Стоянова от 6. б клас. Катя ни зарадва и с третото си място на финала.

Поздравления за всички участници и за учителите г-жа Юлия Шарапчиева и г-жа Валентина Стоянова!

Директорът на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, г-жа Гергана Султанова, лично поздрави Катерина Златева от 6. „Б“ клас за завоюваното трето място в Шестнадесетото национално състезание по творческо писане на английски език. Благодарствени писма получиха и учителите по английски език Валентина Стоянова и Юлия Шарапчиева за тяхната всеотдайна работа, професионализъм и за мотивацията, с която насърчават учениците да развиват езиковите си умения и да участват в национални състезания.

Ръководството на ОУ „Елисавета Багряна“ изразява своята гордост от успехите на своите ученици и учители и им пожелава още много вдъхновение, увереност и бъдещи поводи за радост и признание.