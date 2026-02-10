Сливен, кратки вечерни новини, 10.02.2026 г., вторник

10.02.2026 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Заради подмяна на уличното осветление по основни булеварди в Сливен ще има временни ограничения на движението в определени участъци - на 11 февруари ще бъде забранено паркирането по бул. „Цар Симеон“ откъм Общинския пазар – в отсечката от магазин „Камелия“ до входа на паркинга на пазара, а на 12 февруари за движение ще бъде затворено източното платно на бул. „Христо Ботев“ – от кръговото кръстовище „Розова градина“ до кръстовището с ул. „Дибич Задбалкански“.

Урологът д-р Емил Петков ще преглежда пациенти в МБАЛ „Хаджи Димитър“ два пъти месечно, следващият прием е на 19 февруари на втория етаж на „ДКЦ – Сливен“.

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.

Към 9 февруари 2026 г. в област Сливен се наблюдава съществен спад в разпространението на грип и остри респираторни заболявания.

Граждани се събраха пред Съдебната палата в Сливен с искане за обезпечаване на протекция на дете по следствие за блудствени дейности.

Инфлуенсърката и бивша половинка на предприемача Даниел Бачорски – Емилия Лозанова, изненада последователите си с дълбоко социална и лична публикация от ромския квартал в Сливен.

Административният съд отмени решението на Общинския съвет в Сливен за създаване на курорта "Даулите".