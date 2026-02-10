10.02.2026 19:09 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

На 02.02.2026 г. в ЦПЛР-ОДК – Сунгурларе се проведе журиране на творбите за XXIII Национална изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан“ – 2026 г. Журито разгледа, оцени и класира творбите на участниците от цялата страна.

С отлично представяне в конкурса бяха наградени учениците от ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен - Християн Христов Янев от 5. "А" клас и Даниел Евгениев Стоянов от 6. "Б"клас, с учител г-жа Здравка Долушанова.

Постигнатият успех е резултат от таланта, усърдната работа и творческия подход на учениците.

Поздравяваме ги и им пожелаваме още много бъдещи творчески изяви и отличия!