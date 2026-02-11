Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 11.02.2026 г.

11.02.2026 09:32 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 10.02.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 11.02.2026 Г.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора са установили неправоспособен водач, който управлява нерегистриран лек автомобил „Ауди“. Проверката е извършена на 10 февруари, около 09,30 часа, на ул. „Цар Освободител“ в град Нова Загора. Автомобилът е бил с две различни регистрационни табели, издадени за други превозни средства /“ВАЗ“ и „Фолксваген Голф“/. По случая е образувано бързо производство.

Сливен: Служители на участък „Петолъчка“ са задържали водач на лек автомобил, който е направил опит да се укрие след причинено леко пътно произшествие. Инцидентът е станал на 4 февруари на около 300 метра след кръговото кръстовище на път І-6 за село Тополчане в посока град София. Полицейските служители са установили изоставен катастрофирал лек автомобил „Ситроен Берлинго“. След проведените издирвателни действия е установен водачът на автомобила- криминално проявен и осъждан мъж на 35 години от село Тополчане. Той е задържан за 24 часа. Автомобилът е иззет. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са регистрирани произшествия с материални щети.