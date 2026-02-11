Добре дошли в света на Crimson Desert с AMD!

11.02.2026 10:09 , Людмила Калъпчиева

10.2.2026 г. - AMD отправя покана към геймърите да заповядат в света на Crimson Desert. От 10 февруари до 25 април 2026 г. геймърите, които закупят включените в промоцията процесори AMD Ryzen™, графични карти AMD Radeon™ RX серия или конфигурирани с AMD части системи, могат да получат безплатен код за игра, за да се насладят на епичното ново приключение.

Пакетът Crimson Desert AMD Game Bundle подчертава възможностите за производителност на процесорите AMD Ryzen™ и графичните карти Radeon™ RX серия, осигурявайки плавен геймплей и висококачествени визуализации в мащабни сцени и боеви сценарии.

За повече информация, геймърите могат да посетят www.amd.com/whywegame. За пълните правила и условия, както и за да осребрите кодовете за игра, моля, посетете www.amdrewards.com/terms. За пълен списък с продуктите на AMD, отговарящи на условията за промоцията, вижте таблицата по-долу.

Промоцията на продуктите може да видите в прикачения файл.