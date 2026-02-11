11.02.2026 10:24 , Галя Георгиева (ЮТРЛВК - Сливен)

Бюрото на Европейския парламент има удоволствието да Ви покани на дискусия на тема „Бъдещето на сектор Вино: европейски перспективи“. Целта на събитието е да дадем възможност на производители, търговци и браншови организации от сектора да се срещнат с членове на Европейския парламент, за да обсъдят темите от приетия неотдавна „Пакет за виното“ от Европейския парламент и Съвета и оставащите предизвикателства конкретно за професионалистите в този сектор в България.

Дискусията ще се проведе на 18 февруари 2026 г, сряда, от 10 до 12:00 ч. в Литературен клуб "Перото" в НДК, София.

Участници в дискусията ще бъдат докладчикът в сянка по Пакета за виното в Европейския парламент Ерик Сарджакомо (Франция, С&Д) и евродепутатът Илия Лазаров (ЕНП), заместник в Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на Европейския парламент. Дискусията ще се модерира от Веселина Миланова, журналист от Българското национално радио.

В центъра на вниманието ще бъдат въпросите:

• Какви са основните предизвикателства пред винопроизводителите?

• Как „пакетът за виното“ помага за преодоляването им?

• Какви са новостите за безалкохолните вина?

• Каква подкрепа се предвижда за лозарите, изправени пред климатични предизвикателства?

• Как ще се насърчава виненият туризъм и износът на европейски вина?

• Какво предвижда споразумението за свободна търговия с Меркосур по отношение на виното?

• Какви са специфичните проблеми на българския пазар?

Събитието ще се проведе на български език със симултанен превод от/на френски език и ще се предава в реално време в каналите на Бюрото на ЕП в България във Фейсбук и YouTube.

За да се включите в събитието на живо, трябва да се регистрирате до 17 февруари 2026 г. на: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WinePackage18022026.

Заповядайте!

